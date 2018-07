Berlin (dpa) - Deutschland ist nach den Worten von Außenminister Guido Westerwelle grundsätzlich zur Aufnahme von Bürgerkriegs-Flüchtlingen aus Syrien bereit. Schwerpunkt der deutschen Hilfe bleibe jedoch die Versorgung vor Ort, sagte Westerwelle am Rande von Beratungen der internationalen Syrien-«Freundesgruppe» in Berlin. In dem seit eineinhalb Jahren andauernden Konflikt haben bereits mehr als 200 000 Syrer Zuflucht in Nachbarländern wie der Türkei und Jordanien gesucht.

