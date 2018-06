Berlin (dpa) - Deutschland ist nach den Worten von Außenminister Guido Westerwelle grundsätzlich zur Aufnahme von Bürgerkriegs-Flüchtlingen aus Syrien bereit. Schwerpunkt der deutschen Hilfe bleibe jedoch die Versorgung «vor Ort».

Das sagte Westerwelle am Dienstag am Rande von Beratungen der internationalen Syrien-«Freundesgruppe» in Berlin. In dem seit eineinhalb Jahren andauernden Konflikt haben bereits mehr als 200 000 Syrer Zuflucht in Nachbarländern wie der Türkei und Jordanien gesucht.

«Ich schließe nicht aus, dass syrische Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen werden», sagte der ehemalige FDP-Chef. «Aber der Schwerpunkt liegt eindeutig in der Hilfe vor Ort.» Dafür hat Berlin bislang rund 22 Millionen Euro bereitgestellt. In den vergangenen Tagen hatten sich vor allem Politiker von Grünen und SPD für eine Aufnahme von Syrern starkgemacht. Vorbild könnten frühere Aktionen für Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien oder dem Irak sein.

Die Bundesregierung hatte auch bisher schon eine Aufnahme nicht ausgeschlossen. Auf jeden Fall soll dies aber nur in Absprache mit den wichtigsten europäischen Partnerländern erfolgen. SPD-Fraktionsvize Gernot Erler sagte der Zeitung «Die Welt»: «Wenn der Flüchtlingsstrom aus Syrien nicht zum Erliegen kommt - und im Augenblick deutet nichts darauf hin - werden auch die EU-Mitgliedsländer nicht umhin kommen, Flüchtlinge aufzunehmen.»

Der Vorsitzende des Bundestags-Innenausschusses, Wolfgang Bosbach (CDU), forderte in den «Lübecker Nachrichten» (Mittwoch) eine enge Abstimmung mit den Bundesländern. Auf jeden Fall dürfe man «die Anrainerstaaten Syriens nicht alleinlassen».

Zugleich treibt die Bundesregierung die Pläne für einen wirtschaftlichen Aufbau in der Zeit nach einem Machtwechsel in Syrien voran. Auf Einladung des Auswärtigen Amtes berieten Vertreter von mehr als 50 Staaten und internationalen Organisationen in Berlin über solche Übergangshilfen. Der Präsident des oppositionellen Syrischen Nationalrates, Abdelbasset Sieda, forderte einen internationalen Militäreinsatz sowie einen «Marshall-Plan» zum Wiederaufbau seines Landes. Andernfalls werde Syrien zerstört.

Das Treffen fand im Kreis der sogenannten Freundesgruppe statt, die die Opposition gegen Machthaber Baschar al-Assad unterstützt. Gemeinsam mit den Vereinigten Arabischen Emiraten hat Deutschland den Vorsitz einer Arbeitsgruppe, die nach einem Ende des Assad-Regimes für den Wiederaufbau zuständig ist.

Westerwelle forderte die syrische Opposition auf, schnellstmöglich die Voraussetzungen zur Bildung einer Übergangsregierung zu schaffen. Die Syrer benötigten eine «glaubwürdige Alternative». «Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Tage des Regimes gezählt sind.» Für Assad persönlich gebe es in Syrien keine Zukunft mehr. «Wir wissen nicht, wann dieser Tag ist. Aber wir müssen auf diesen Tag vorbereitet sein.»

