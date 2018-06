Beirut (AFP) Die schiitische Hisbollah im Libanon verfügt nach Angaben ihres Anführers Hassan Nasrallah nicht über Chemiewaffen. "Wir haben keine Chemiewaffen", sagte Nasrallah dem Sender Al-Majadeen am Montag. Das islamische Recht und humanitäre Gründe widersprächen dem Einsatz solcher Waffen. Ende Juli hatten mehrere israelische Vertreter vor einer Bewaffnung der Hisbollah mit syrischen Chemiewaffen gewarnt. Israels Außenminister Avigdor Lieberman sagte, in einem solchen Fall werde Israel "sofort" und so "hart wie möglich" reagieren. Die Hisbollah wird von Syrien und dem Iran unterstützt.

