Berlin (dpa) - Der neue Hauptstadtflughafen in Berlin-Schönefeld wird laut «Bild»-Zeitung am 27. Oktober 2013 eröffnet. Einen entsprechenden Beschluss soll der Aufsichtsrat bereits am Freitag dieser Woche in einer vorgezogenen Sitzung fällen, berichtet das Blatt. Bisher war der 17. März 2013 für die Eröffnung vorgesehen, nachdem der Termin am 3. Juni 2012 wegen gravierender technischer Mängel nicht zu halten war. Zunächst geplant war eine Eröffnung am 1. November 2011. Flughafensprecher Ralf Kunkel bestätigte nur den neuen Termin der Aufsichtsratssitzung.

