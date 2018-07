Frankfurt (dpa) - Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo will den Flugverkehr in Deutschland am Freitag weitgehend lahmlegen. Man werden alle Standorte der Lufthansa von 0 bis 24 Uhr bestreiken, kündigte Ufo-Chef Nikoley Baublies an. Bereits heute hatten die Stewardessen und Stewards ihren Ausstand massiv ausgeweitet und weit mehr als 300 Flüge ausfallen lassen. Das Chaos an den bestreikten Flughäfen Frankfurt, München und Berlin hielt sich aber in Grenzen. Die Lufthansa konnte nach eigenen Angaben die Hälfte der betroffenen Fluggäste per SMS informieren und sagte Flüge früher ab.

