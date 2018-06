Berlin (dpa) - Die Flugbegleiter der Lufthansa streiken heute an zwei Standorten: Von 5.00 bis 13.00 Uhr ist Berlin betroffen, von 6.00 bis 14.00 Uhr Frankfurt am Main. Das teilte die Gewerkschaft Ufo mit. Die Ankündigungen erfolgen jeweils sechs Stunden vor Beginn des Ausstands. Fluggäste müssen sich damit auf erhebliche Behinderungen und Flugausfälle einrichten. Ufo hat in den Verhandlungen nach drei Jahren Nullrunden neben fünf Prozent mehr Geld unter anderem das Ende der Leiharbeit und Schutz gegen die Auslagerung von Jobs verlangt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.