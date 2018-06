Berlin (dpa) - Passagiere der Lufthansa sind in diesen Tagen leidgeprüft. Heute fielen wegen der zweiten Streikwelle der Flugbegleiter rund 300 Flüge aus. Das Chaos hielt sich in Grenzen. Die Gewerkschaft droht jetzt mit flächendeckenden Streiks am Freitag für 24 Stunden.

