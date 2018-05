München (dpa) - Der Flughafen München gilt als der zweitgrößte Airport Deutschlands nach Frankfurt am Main. Europaweit lag der Flughafen im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben mit rund 38 Millionen Fluggästen auf Platz 6 der 10 aufkommensstärksten Airports.

Der Flughafen, nordöstlich der bayerischen Landeshauptstadt gelegen, gilt als Job-Maschine. In der Umgebung herrscht nahezu Vollbeschäftigung.

Zwei Terminals bieten Kapazitäten für insgesamt 40 bis 45 Millionen Passagiere pro Jahr. Dennoch stößt der Airport, der am 17. Mai 1992 in Betrieb ging und den stadtnahen Flughafen München-Riem ablöste, nach Ansicht seiner Betreiber zunehmend an seine Grenzen. Pläne für eine dritte Startbahn wurden in diesem Jahr per Bürgerentscheid zunächst gestoppt. Der Flughafen hält jedoch an dem Vorhaben fest.

Flughafen