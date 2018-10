Berlin (dpa) - Der neue Hauptstadtflughafen in Berlin-Schönefeld wird erst im Herbst 2013 in Betrieb gehen - noch einmal ein gutes halbes Jahr später als zuletzt geplant. Wann genau, soll am Freitag der Aufsichtsrat entscheiden. Der bislang angepeilte 17. März 2013 ist mit der nunmehr dritten Terminverschiebung jedenfalls vom Tisch. Der erst im August angetretene neue Airport-Technikchef Horst Amann werde dem Kontrollgremium einen neuen Vorschlag machen, sagte der Sprecher des Berliner Regierungschefs Klaus Wowereit, Richard Meng.

