Berlin (dpa) - Die Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens in Berlin-Schönefeld wird voraussichtlich nochmals um rund ein halbes Jahr verschoben. Als Termin für die Inbetriebnahme ist nach dpa-Informationen nun der Herbst 2013 vorgesehen.

Ein entsprechender Beschluss soll auf einer vorgezogenen Aufsichtsratssitzung des Flughafens an diesem Freitag gefasst werden. Nach einem Bericht der «Bild»-Zeitung (Dienstag) soll der Airport nun zum neuen Herbstflugplan am 27. Oktober 2013 eröffnen.

Die «Berliner Morgenpost» (Dienstag) berichtete unter Berufung auf Aufsichtsratskreise, die Eröffnung werde voraussichtlich auf den 20. oder 27. Oktober kommenden Jahres verschoben. Auch der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) nannte den Oktober 2013 als neuen Termin.

Flughafensprecher Ralf Kunkel bestätigte in der Nacht lediglich, dass die Aufsichtsratssitzung vom bisher geplanten 14. September auf diesen Freitag vorgezogen werde. Zum neuerlichen Verschiebung wollte er keinen Kommentar abgeben.

Die Inbetriebnahme des Hauptstadtflughafens war bereits zweimal verschoben worden, zuletzt vom 3. Juni 2012 auf den 17. März 2013. Grund dafür war nach offiziellen Angaben die noch nicht funktionstüchtige Brandschutzanlage. Allerdings gab es auch Zweifel, ob andere Teile der Gebäudetechnik betriebsbereit waren, etwa die Gepäckbeförderung.

Wegen der Verzögerungen und Zusatzkosten für den Lärmschutz hatte der Flughafen zuletzt mit Mehrkosten von gut 1,1 Milliarden Euro gerechnet. Auf der kommenden Aufsichtsratssitzung soll auch über ein neues Finanzierungskonzept beraten werden. Gesellschafter des Flughafens sind die Länder Berlin und Brandenburg sowie der Bund. Im August hatte der Aufsichtsrat beschlossen, die drohende Zahlungsunfähigkeit des Flughafens mit einer Finanzspritze abzuwenden.

Der neue Technikchef des Flughafens, Horst Amann, hat in den vergangenen Wochen versucht, sich ein genaues Bild von der Lage am halbfertigen Flughafengebäude zu machen. Vor allem auf Amanns Einschätzung dürfte sich der Aufsichtsrat bei seinen Entscheidungen am Freitag stützen.

Zuletzt war über Überlegungen berichtet worden, dass der Flughafen in zwei Etappen im März und im Oktober 2013 eröffnet werden könnte. Nunmehr soll er auf einen Schlag in Betrieb gehen, die Flughäfen Tegel und Alt-Schönefeld würden deshalb am 26. Oktober geschlossen.