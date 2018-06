Berlin (dpa) - Der Streik der Lufthansa-Flugbegleiter auf dem Flughafen Berlin-Tegel ist beendet. Stewardessen und Stewards hatten um 5.00 Uhr morgens die Arbeit niedergelegt, um den Druck in den festgefahrenen Tarifverhandlungen zu erhöhen. Die Gewerkschaft Ufo fordert unter anderem fünf Prozent höhere Entgelte, ein Ende der Leiharbeit beim Kabinenpersonal und Schutz gegen die Auslagerung von Jobs. Auf dem Flughafen Frankfurt am Main war das Lufthansa-Kabinenpersonal morgens ebenfalls in den Streik getreten, auf dem Flughafen München wird seit dem Mittag gestreikt.

