Rabat (AFP) Bei einem Busunfall in Marokko sind am Dienstag mindestens 42 Insassen ums Leben gekommen. Der Reisebus stürzte nach Angaben aus Sicherheitskreisen auf der Fahrt von Zagora nach Marrakesch im Süden des Landes von einer Serpentinenstraße 150 Meter tief in eine Schlucht. Alle Opfer seien Marokkaner. Es war das schlimmste Busunglück in der Geschichte des nordafrikanischen Landes, die Ursache war zunächst unklar.

