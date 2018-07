London (dpa) - Prinz Harry (27) ist nach dem Skandal um seine nackten Eskapaden in Las Vegas zurück in der Öffentlichkeit - und scheint das Ganze weitestgehend unbeschadet überstanden zu haben. Zumindest hat er keine Angst vor Handykameras entwickelt.

Bei einem Besuch der Paralympischen Spiele in London ließ er sich am Dienstag 45 Minuten lang von Zuschauern und Sportlern fotografieren. Vor rund zwei Wochen waren Handyfotos von ihm aufgetaucht, die ihn nackt mit einer jungen Frau beim Partymachen in Las Vegas zeigten. Seitdem hatte er keine öffentlichen Verpflichtungen gehabt.

Seinen ersten Auftritt nach dem Skandal hatte Harry am Montagabend bei einer Preisverleihung für schwerkranke Kinder. Dabei entkam er einer Blamage: Ein sechsjähriger Junge, der ihn eigentlich auf die Nacktbilder ansprechen wollte, bewahrte den Dritten der britischen Thronfolge vor einer weiteren peinlichen Situation und schwieg. Ein Foto von Harry, der dem kleinen Alex scherzhaft mit dem Finger droht, bloß nichts zu sagen, zierte am Dienstag die Titelseiten vieler britischer Zeitungen. Alex hatte in einem Fernsehinterview angekündigt, er werde zu Harry sagen: «Ich bin froh, dass Du heute Deine Kleider anhast.»

Der Prinz lobte die Tatkraft der jungen Leute und sorgte dann mit einem doppeldeutigen Kommentar für Lacher im Publikum. Es sei fast unmöglich, in Worten zu beschreiben, was die Kinder, ihre Eltern und Pfleger alles erreicht hätten, sagte er. «Aber als jemand, der nie zu schüchtern ist, um sich hervorzutun, versuche ich es mal.»

Die Fotos, die im Urlaub des Prinzen entstanden waren, hatten im Königreich eine Mediendiskussion ausgelöst. Zunächst waren sie nur im Internet zu sehen gewesen. Nachdem Zeitungen in den USA und anderswo sie veröffentlichten, hatte das britische Boulevardblatt «The Sun» sie trotz einer Bitte des Palastes, das nicht zu tun, abgedruckt.

Bei den Paralympics feuerte Harry am Dienstag unter anderem die britische Schwimmerin Ellie Simmonds an. Auch dem Prinzen selber wurde dabei aus dem Publikum zugejubelt.

Preisverleihung Well Child Award