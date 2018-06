Stuttgart (dpa) - Spa-Sieger Jenson Button hat seinen Formel-1-Teamkollegen Lewis Hamilton wegen dessen Daten-Verrats via Twitter scharf kritisiert.

«Das war die gesamte Telemetrie des Qualifyings. Es ging nicht nur um einen Heckflügel», zitierten verschiedene britische Blätter den McLaren-Piloten. «Ich war sehr überrascht und enttäuscht.»

Hamilton hatte nach der Qualifikation zum Großen Preis von Belgien am vergangenen Samstag detaillierte Daten an seine knapp eine Million Twitter-Anhänger verschickt. Bis auf Anweisung des McLaren-Teams die Botschaft gelöscht wurde, hatten auch bereits mehrere Mitglieder konkurrierender Rennställe das sensible Material ausgewertet.

McLaren-Teamchef Martin Whitmarsh erklärte in der englischen Zeitung «The Telegraph», Hamilton werde wegen seiner Veröffentlichung nicht bestraft. «Das war ein Fehler, der schnell korrigiert wurde.» Hamilton habe sich zudem dafür entschuldigt. Technik-Direktor Paddy Lowe beschwichtigte: «Diese aktuellen Daten haben niemand groß genutzt. Ich glaube nicht, dass da ein großer Schaden entstanden ist.»

Button beschwerte sich indes: «Wir arbeiten so hart, um das Auto zu verbessern und solche Sachen geheim und privat zu halten. Ich möchte so etwas nicht auf Twitter sehen.» Der Weltmeister von 2009 versicherte zugleich, der Fall sei für ihn jetzt erledigt. «Ich bin deshalb nicht sauer auf Lewis. Das ist keine persönliche Sache.»

