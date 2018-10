Grimma (dpa) - Nach dem tödlichen Fenstersturz eines Babys in Grimma bei Leipzig konzentrieren sich die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft auf die 24-jährige Mutter. Es gebe keine Hinweise, dass sich zum Zeitpunkt der Tragödie noch jemand anderes in der Wohnung aufgehalten habe, sagte ein Behördensprecher in Leipzig. Das fünf Wochen alte Baby war aus dem vierten Geschoss des Plattenbaus in die Tiefe gefallen. Die Obduktion habe ergeben, dass es an den schweren Sturzverletzungen gestorben ist, sagte der Sprecher. Weder ein Unfall noch eine Straftat könnten derzeit ausgeschlossen werden.

