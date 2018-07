Stockholm (AFP) Restaurant- und Kneipenangestellte sind einem höhereren Alkoholismus-Risiko ausgesetzt als andere Berufsgruppen. Schwedische Gastronomiemitarbeiter würden überdurchschnittlich oft einen zerstörerischen Alkoholkonsum aufweisen, heißt es in einer Studie, die am Dienstag im "Scandinavian Journal of Public Health" erschienen ist. Von den befragten Restaurant- und Kneipenangestellten hätten 63 Prozent gefährliche Trinkgewohnheiten. Damit seien frühere Studien aus den USA und Norwegen bestätigt worden, sagte einer der Autoren der Nachrichtenagentur AFP.

