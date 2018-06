Berlin (dpa) - Nach jahrelangen Auseinandersetzungen wird heute das Berliner Kunsthaus Tacheles endgültig geräumt. Die verbliebenen Künstler wollen sich nach Angaben ihres Sprechers der Maßnahme nicht widersetzen. Das Kunsthaus, eine heruntergekommene Kaufhausruine in Berlin-Mitte, steht unter Zwangsverwaltung, nachdem der letzte Besitzer in finanzielle Schieflage geraten war. Der Hauptgläubiger, die HSH Nordbank, will das Gelände deshalb an einen neuen Investor verkaufen. Dafür soll das Tacheles leer sein.

