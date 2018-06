Wiesbaden (dpa) - Gegen einen Baum geprallt - das ist 2011 jeder fünfte tödlich verunglückte Verkehrsteilnehmer in Deutschland. Dabei starben 821 Menschen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden berichtet. Die meisten von ihnen kamen auf Landstraßen außerhalb von Ortschaften ums Leben. Meistens verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Insgesamt ereigneten sich auf Deutschlands Straßen 3724 tödliche Verkehrsunfälle, 4009 Menschen starben. In den vergangenen Jahren ging der Anteil der Unfälle, die tödlich an einem Baum endeten, zurück: 1995 war es noch etwa jeder vierte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.