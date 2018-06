Charlotte (AFP) US-Präsident Barack Obama will den von ihm eingeschlagenen Kurs in einer möglichen zweiten Amtszeit weiterverfolgen. Im Entwurf eines Grundsatzpapiers, das die Delegierten beim Parteitag zu seiner neuerlichen Nominierung am Dienstag beschließen sollten, halten die Demokraten unter anderem an dem Ziel fest, reiche US-Bürger höher zu besteuern. Auch heißt es darin, es solle weiter in die Infrastruktur investiert werden.

