Charlotte (dpa) - Rund zwei Monate vor der US-Präsidentenwahl beginnt heute in Charlotte im Bundesstaat North Carolina der Nominierungsparteitag der Demokraten. US-Präsident Barack Obama will mit großen Versprechen den Kampf um seine zweite Amtszeit einläuten. Seine Ziele lauten: Wirtschaft ankurbeln, Arbeitsplätze schaffen, Mittelschicht stärken. Bei der dreitägigen Convention mit rund 6000 Delegierten stellt die Partei Obama erneut als Kandidat auf. In der Vorwoche waren bereits die Republikaner mit ihrem Kandidaten Mitt Romney in die heiße Phase des Wahlkampfs gestartet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.