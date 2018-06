Schladming (Österreich) (SID) - Mit einem Star-Aufgebot rund um den "Exil-Steirer" Arnold Schwarzenegger wollen die Macher der alpinen Ski-WM im österreichischen Schladming die Fans begeistern. Neben Ex-Gouverneur Schwarzenegger werden in der Obersteiermark zwischen dem 5. und 17. Februar 2013 dessen Schauspieler-Kollegen Kevin Costner und Klaus Maria Brandauer erwartet.

Schwarzenegger, der in Thal in der Steiermark geboren wurde, soll zur Eröffnungszeremonie kommen. Auch Oscar-Preisträger Costner wird nicht als Schauspieler in Erscheinung treten. Er soll mit seiner Band "Modern West" ein Konzert geben. Brandauer wird eine Lesung halten. Das gaben die Organisatoren am Dienstag bekannt.