New York (dpa) - Einen Tag vor der mit Spannung erwarteten EZB-Ratssitzung haben sich die US-Standardwerte zur Wochenmitte kaum von der Stelle bewegt. Der Dow Jones Industrial Index legte um 0,09 Prozent auf 13 047,48 Punkte zu. Der Euro legte vor der EZB-Sitzung zu und wurde zuletzt in New York mit 1,2597 US-Dollar gehandelt.

