München (AFP) Der ADAC hat die Kraftstoffpreise an deutschen Tankstellen als ungerechtfertigt hoch kritisiert. Obwohl Benzin und Diesel derzeit durchschnittlich 1,1 Cent billiger seien als noch in der vergangenen Woche, machten die Ölkonzerne weiter "gute Kasse", teilte der Automobilclub am Mittwoch mit. Ein Liter Super E10 kostet demnach derzeit durchschnittlich 1,67 Euro, Diesel 1,52 Euro. Die Preise seien "deutlich überzogen", bemängelte der ADAC.

