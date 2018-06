Frankfurt (AFP) Die Lufthansa streicht zwei Drittel ihrer für Freitag geplanten Flüge. Das sagte ein Unternehmenssprecher am Mittwochabend der Nachrichtenagentur AFP. Damit gebe es eine "verlässliche Orientierung" für die Kunden, die überdies per SMS oder Email benachrichtigt würden. Lufthansa hoffe jedoch, dass der von der Flugbegleitergewerkschaft UFO angekündigte Streik am Freitag nicht stattfinde und beide Seiten doch noch zueinander finden könnten.

