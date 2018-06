Hannover (SID) - Torhüter Jakup Mikkelsen sieht die Fußball-Nationalmannschaft von Färöer beim WM-Qualifikationsspiel am Freitag (20.45 Uhr/ZDF) in Hannover gegen Deutschland nicht chancenlos. "Wenn es aus unserer Sicht optimal läuft, hoffen wir einen Punkt mitzunehmen. Für jeden von uns ist es das Spiel der Spiele", sagte der 42-Jährige dem Express.

Der Außenseiter traf am Mittwoch in der niedersächsischen Landeshauptstadt ein. Vor zehn Jahren hatte das Färöer-Team an gleicher Stelle gegen die DFB-Elf nur mit 0:2 verloren, in Torshavn sogar lediglich eine 1:2-Niederlage kassiert.

Mikkelsen wird voraussichtlich auf der Reservebank Platz nehmen, im Tor der Gäste steht wahrscheinlich der 16 Jahre jüngere Gunnar Nielsen.