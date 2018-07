Barsinghausen (SID) - Torjäger Lukas Podolski freut sich auf ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Trainer Marcel Koller. Der Schweizer, früher Coach beim 1. FC Köln, betreut mittlerweile die österreichische Fußball-Nationalmannschaft, am Dienstag kommender Woche in Wien erster Auswärtsgegner der DFB-Elf in der WM-Qualifikation.

"Da werden wir uns treffen, das wird interessant", sagte der Stürmer vom FC London auf der DFB-Homepage. Im Duell mit Österreich und auch beim Qualifikations-Auftakt am Freitag (20.45 Uhr/ZDF) in Hannover sieht der 27-Jährige das Team von Bundestrainer Joachim Löw als klaren Favoriten: "Da führt kein Weg dran vorbei."