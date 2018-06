Athen (AFP) Das hochverschuldete Griechenland will zusammen mit einem norwegischen Partner im Mittelmeer nach Öl und Gas suchen. Wie das Umweltministerium in Athen am Mittwoch mitteilte, soll ein Gebiet von insgesamt etwa 225.000 Quadratkilometern im Ionischen Meer und südlich der Insel Kreta ins Visier genommen werden. Partner Griechenlands ist demnach die norwegische Firma Petroleum Geo-Services, Bohrgenehmigungen sollen im Jahr 2014 vergeben werden.

