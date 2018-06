Washington (dpa) - In den USA haben die Staatsschulden die Marke von 16 Billionen Dollar überschritten. Parallell zum Parteikongress der Demokraten in Charlotte in North Carolina veröffentlichte das Finanzministerium in Washington die neuesten Zahlen zur Verschuldung, wie der Sender ABC berichtet. Nach der inoffiziellen Schuldenuhr kletterten die Schulden erstmals über die 16-Billionen-Dollar-Marke. Die neuen Zahlen zum Ende August wurden laut ABC «unauffällig» auf der Website des Ministeriums veröffentlicht. Der neue Rekord ergäbe eine Pro-Kopf-Verschuldung eines jeden Amerikaners von 51 000 Dollar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.