Berlin (dpa) - Der Vorsitzende des Bundestagsverkehrsausschusses, Anton Hofreiter, wirft Verkehrsminister Peter Ramsauer mangelnden Einsatz für den zunehmenden Radverkehr in Deutschland vor. Seine Anstrengungen seien nicht ausreichend, sagte der Grünen-Politiker der dpa. Das Kabinett will heute den neuen nationalen Radverkehrsplan bis zum Jahr 2020 beschließen. In dem Plan ständen viele interessante Dinge, aber wie so oft bei Ramsauer gebe es eine große Lücke zwischen den Worten und der Umsetzung, so Hofreiter.

