New York/Kairo/Damaskus (dpa) - Der Syrien-Konflikt hat nach den Worten von UN-Generalsekretär Ban Ki Moon eine «besonders brutale Wendung» genommen. Ban beklagte zugleich die mangelnde Bereitschaft der internationalen Gemeinschaft, den notleidenden Menschen in Syrien zu helfen.

Ein Spendenaufruf über 180 Millionen Dollar (144 Millionen Euro) sei nicht einmal zur Hälfte von den 193 Mitgliedsländern finanziert, sagte Ban vor der UN-Vollversammlung in New York. Ägyptens Präsident Mohammed Mursi forderte am Mittwoch seinen syrischen Amtskollegen Baschar al-Assad zum Rücktritt auf, da dessen Tage im Amt ohnehin gezählt seien.

Alle Appelle an Regierung wie Aufständische in Syrien, die Gewalt zu beenden, verhallen weiter ungehört. Am Mittwoch starben nach Angaben von Aktivisten wieder mindestens 100 Menschen. Allein 50 Zivilisten kamen ums Leben, als die Artillerie der Regierungstruppen Wohnviertel in Aleppo beschoss. «Aleppo brennt», sagte der Aktivist Bassam al-Halebi der Deutschen Presse-Agentur am Telefon.

Viele Opfer wurden im Schlaf überrascht, als sie im Morgengrauen das Trommelfeuer der Regime-Geschütze tötete, verstümmelte und verletzte. Aleppo, eine strategisch wichtige Handelsmetropole nahe der Grenze zur Türkei, ist seit anderthalb Monaten zwischen Regimetruppen und Aufständischen umkämpft.

Angesichts des blutigen Konflikts forderte UN-Generalsekretär Ban, dass alle Waffenlieferungen an die Konfliktparteien in Syrien umgehend beendet werden. «Jene, die Waffen an die eine oder andere Seite liefern, tragen nur weiter zur Not bei», sagte er. Sie riskierten auch, dass sich die Kämpfe weiter ausweiteten.

Der Iran versorgt nach einem Bericht der «New York Times» das Assad-Regime weiterhin mit Militärgütern. Trotz Protesten der USA in Bagdad werde diese Versorgung über den irakischen Luftraum abgewickelt. Zwar habe Bagdad die Flüge auf Druck Washington Anfang des Jahres untersagt, sie seien aber im Sommer zum Ärger Washingtons wieder aufgenommen worden, berichtete die Zeitung unter Berufung auf namentlich nicht genannte US-Regierungsbeamte.

In der UN-Vollversammlung stellte sich auch der neue Syrien-Vermittler Lakhdar Brahimi den Vertretern der Mitgliedsstaaten vor. Der Nachfolger von Kofi Annan versprach, keine Mühe bei der Suche nach Frieden in Syrien zu scheuen. «Das Leid der Menschen ist immens», sagte Brahimi. Er sprach von einer Katastrophe. «Wir können nur etwas erreichen, wenn wir alle am selben Strang ziehen», sagte er. 2,5 Millionen Menschen in Syrien sind inzwischen nach Angaben der Vereinten Nationen auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Der ägyptische Präsident Mursi sagte am Mittwoch auf einer Sitzung der Arabischen Liga in Kairo an den Syrer Assad gerichtet: «Es ist Zeit für einen Wechsel, denn Sie werden ohnehin nicht länger an der Macht bleiben.» Das syrische Volk habe bereits seine Entscheidung getroffen, fügte Mursi hinzu. «Herumtaktieren, Hinauszögern und Zeitvergeuden sind nicht angebracht.»

US-Außenministerin Hillary Clinton zeigte sich «enttäuscht» über die Haltung Chinas und Russlands in der Syrienkrise. Beide Länder hatten mit ihrem Veto im UN-Sicherheitsrat bisher ein härteres Vorgehen gegen das Regime in Damaskus verhindert. «Je länger es andauert, umso größer ist das Risiko, dass die Krise sich ausbreitet», warnte Clinton. Es gebe bereits Auswirkungen auf den Libanon, Jordanien und die Türkei. Chinas Außenminister bekräftigte die Position der Nichteinmischung.

Bundesaußenminister Guido Westerwelle warf dem UN-Sicherheitsrat wegen der anhaltenden Gewalt in Syrien Versagen vor. «Nicht Europa versagt in der Syrien-Krise, sondern bedauerlicherweise immer noch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen», sagte Westerwelle am Mittwoch in Wien.