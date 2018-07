Wien (dpa) - Superstars gab es beim George-Michael-Konzert in Wien gleich Hunderte. «The people who saved my life» (Meinen Lebensrettern) dankte der britische Popstar am Dienstagabend gleich mehrfach, fast ein Jahr nach seiner schweren Krankheit mit Nahtod-Erfahrung.

Er applaudierte ihnen, verneigte sich und sang speziell für sie zum Abschluss seine neue Single «White Light».

300 Mitarbeiter des Wiener Allgemeinen Krankenhauses - vom Arzt bis zur Putzfrau - jubelten ihrem berühmten Patienten von den ersten Reihen aus zu. Eine schwere Lungenentzündung hatte Michael im November seine Tour in Wien abbrechen lassen. Es folgten Wochen auf der Intensivstation, tagelang lag er im Koma.

Nun feierte der Wiederauferstandene den furiosen Auftakt seiner Tour «Symphonica» in der österreichischen Hauptstadt. Mit starker Stimme, aber weder bei den Songs noch seinen Danksagungen mit übertriebenem Pathos, riss er die Fans von den Sitzen.

Ein Orchester mit 41 Musikern begleitete den 49-Jährigen, auf der schlicht gehaltenen Bühne dominierte eine riesige Videowand mit teils abstrakten Animationen im Hintergrund.

«Okay, Wien, ich muss das jetzt fragen: Ist es nicht großartig, zu leben?», fragte Michael unter dem Jubel seiner Fans nach den ersten beiden Liedern («My Baby Just Cares For Me» und «Father Figure»).

Wenige Stunden vor dem Konzert hatte er via Twitter über den schönen Tag in Wien geschwärmt und geschrieben: «Hey, es ist wieder diese Zeit! Und ich starte die Tour singend vor den Männern und Frauen, die mein Leben gerettet haben.»

«Den schlimmsten Monat meines Lebens» nannte der ehemalige Wham!-Sänger seine Zeit in der Klinik einmal. Er sei fast gestorben. Als Dank für seine Heilung schenkte er dem Krankenhauspersonal 1000 Freikarten für das Sonderkonzert. 300 Mitarbeiter kamen, der Rest der Tickets wurde für einen guten Zweck verkauft.

Die existenzielle Krankheitserfahrung arbeitete der Sänger in seinem Lied «White Light» auf, das er als letzte Zugabe sang.

«Zu meiner Linken sind einige der Menschen, ohne die keiner von uns heute hier wäre», stellte er seine Lebensretter vor. Besonders für sie - «ein Arzt hat sich das Lied gewünscht» - sang der Star im dunklen Anzug «Feeling Good». Auch sonst setzte er stark auf fein arrangierte Cover-Versionen, wie etwa den The-Police-Hit «Roxanne».

Die Songs «Amazing», «I'm Your Man» und «Freedom» gab es dann als Zugabe, die seine Fans zum Bühnenrand stürmen ließ. Und als letztes Lied dann eben «White Light» und die erneute Verneigung vor seinen Rettern.

An diesem Donnerstag steht George Michael in der Wiener Stadthalle ein zweites Mal auf der Bühne. Dann vollendet er seine Tour in Europa und Australien. Konzerte in Deutschland sind nicht geplant.