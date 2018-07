Mexiko-Stadt (dpa) - Die mexikanischen Behörden haben nach eigenen Angaben einen der mutmaßlichen Chefs des Drogenkartells vom Golf festgenommen. Der Mann, der sich als Mario Cárdenas Guillén, alias «El Gordo», zu erkennen gegeben habe, habe bei seiner Festnahme mehrere Pässe bei sich gehabt.

«El Gordo» sei am Montag im Hafen von Altamira in Tamaulipas von Marinesoldaten festgenommen worden, teilte ein Sprecher der Marine am Dienstag mit. Seine Identität müsse noch endgültig bestätigt werden, hieß es. Das Golfkartell gehört zu den mächtigsten kriminellen Organisationen in Mexiko.