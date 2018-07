London (SID) - Speerwerferin Martina Willing hat bei den Paralympics in London trotz des weitesten Wurfs der Konkurrenz nur die Bronzemedaille gewonnen. Die dreimalige Paralympics-Siegerin aus Brandenburg musste sich in ihrer Spezialdisziplin Yang Liwan (China) und Hania Aidi (Tunesien) geschlagen geben.

Da in dem Wettbewerb mehrere Klassen gegeneinander antraten, wurden die Weiten in Punkte umgerechnet.