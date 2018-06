Hamburg (dpa) - Die «deutsche Joanne K. Rowling» macht es eben doch anders als die britische Harry-Potter-Erfinderin: Während Rowling demnächst fünf Jahre nach dem letzten Buch der Potter-Reihe ihren ersten Erwachsenenroman veröffentlicht, bleibt Cornelia Funke ihren jungen Fantasy-Fans treu.

Erneut hat sie sich ins Märchenreich hinter dem Spiegel begeben und ein neues «Reckless»-Abenteuer mitgebracht. «Lebendige Schatten» heißt der zweite Teil, der an diesem Donnerstag (6. September) in die Buchläden kommt. Am Tag darauf kehrt die inzwischen in Los Angeles lebende 53-Jährige für einen Besuch in ihre einstige Wahl-Heimat Hamburg zurück.

Auch die Rückkehr an die Spitze der Bestsellerlisten dürfte die Autorin von Büchern wie der «Tintenherz»-Trilogie bis hin zu den «Wilden Hühnern» anpeilen. War ihr erster Band über die Brüder Jacob und Will Reckless - inspiriert von der Märchenwelt der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm - vor zwei Jahren zwar durchaus nicht überall auf positive Resonanz gestoßen, behauptete sich das düstere Abenteuer dennoch lange in den Bestenlisten. Auch wenn der Trubel vor dem Erstverkaufstag diesmal weniger groß zu sein scheint: Auf der «Reckless»-Internetseite werden die Stunden bis zum Start gezählt, und Fans spekulieren über die Anzahl der möglichen Folgebände.

«Es werden mindestens fünf», betonte Funke im Interview mit der Nachrichtenagentur dpa. «Es ist das erste Mal, dass eine Geschichte mir auch schon verraten hat, was ihr Ende sein wird, obwohl es bis dahin noch so eine weite Reise ist.» Eine Reise, die für sie selbst zur Entdeckungsreise geworden ist. «Für "Lebendige Schatten" habe ich Märchen gelesen, die ich als Kind noch gar nicht gekannt habe, schließlich sollte es nach Albion, Lothringen und Helvetia gehen, das heißt Großbritannien, Frankreich und die Schweiz», erzählte sie. «Es hat mir fast noch mehr Spaß gemacht, dafür unbekannte Märchen zu entdecken und mit ihren Figuren und Motiven zu spielen.»

Mit einem spannenden Plot setzt Funke ihr dunkles Märchen fort: War es Jacob in «Steinernes Fleisch» gelungen, das Leben seines Bruders zu retten, beginnt nun für ihn erneut ein Wettlauf gegen die Zeit - sein eigenes Leben steht auf dem Spiel. Sechsmal wird die Motte auf seiner Brust zubeißen, dann fliegt sie weg und überlässt ihn dem Tod. Nur ein Schatz, eine magische Armbrust, kann ihn retten. Auf diese hat es allerdings auch Goyl Nerron abgesehen. Doch um Jacob von dem tödlichen Feenfluch zu lösen, müssen er und seine treue Gefährtin Fuchs den Wettkampf aufnehmen - ein schnelles und fesselndes Abenteuer.

An ein Hollywood-Drehbuch fühlten sich manche «Reckless»-Leser beim ersten Teil erinnert, der - wie auch der zweite - zumeist in sehr kurzen Kapiteln gehalten war. Doch die Filmpläne haben Funke und ihr «Reckless»-Partner, Drehbuchautor und Filmproduzent Lionel Wigram, vorerst auf Eis gelegt. «Die haben wir erstmal zurückgestellt, damit ich Buch 3 noch entwickeln kann», sagte sie. «Ich möchte, dass die Leser ihre eigenen Filme im Kopf sehen, bevor es einen auf der Leinwand gibt. Auch wenn ich sicher bin, dass Lionel einen fantastischen Film aus unserer Geschichte machen wird.» Die nächsten «Reckless»-Geschichten werde sie zudem weitgehend allein zu Papier bringen.

Ein anderes Buch bis zum Erscheinen des dritten Bandes soll es diesmal nicht geben. Dafür arbeitet die Schriftstellerin, die im November wieder auf Lesereise in Deutschland gehen will, an einem Musikprojekt für jüngere Kinder. «Ich habe eine Kurzgeschichte für drei klassische Musiker geschrieben (zum ersten Mal in Englisch), die, wie es aussieht, von Jeremy Irons aufgenommen werden wird», berichtete sie über das Projekt «Angelheart».

Zudem will die Autorin ihren Lesern auch ohne Film schon mal mit einer App einen visuellen Eindruck der «Reckless»-Spiegelwelt liefern. Dazu habe sie 14 Kurzgeschichten, Tagebücher, Aufzeichnungen entwickelt. «Das ist so viel aufregender als ein Film, bei dem man sie auf 90 Minuten zusammenkürzen muss», sagte sie. «Es kommt mir tatsächlich so vor, als baute ich meine eigene Welt zum ersten Mal visuell und literarisch so, wie sie in meinem Kopf lebt.»

