London (dpa) - Die Rolling Stones wollen zum 50. Jubiläum nach sieben Jahren Pause ein Best-Of-Album unter dem Titel «GRRR!» auf den Markt bringen. Das teilte die Band auf ihrer Webseite mit. Auf den drei CDs, die am 12. November erscheint, sollen unter den 50 Hits wie «Satisfaction» auch zwei neue Lieder zu hören sein: «Gloom and Doom» und «One Last Shot». Beide hatten die Stones in den vergangenen Wochen in Paris aufgenommen. Die bisher letzte Stones-Platte war das Studio-Album «A Bigger Bang» im Jahr 2005.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.