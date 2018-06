Kohlschreiber als letzter deutscher Tennisprofi in New York raus

New York (dpa) - Philipp Kohlschreiber ist bei den US Open als letzter deutscher Tennisprofi im Achtelfinale ausgeschieden. Der nicht für den Davis Cup nominierte Augsburger verlor am Mittwoch (Ortszeit) bei dem Grand-Slam-Turnier in New York gegen den Serben Janko Tipsarevic 3:6, 6:7 (5:7), 2:6. Kohlschreiber stand zum ersten Mal in Flushing Meadows in der Runde der besten 16. Von anfangs 16 deutschen Profis (zehn Herren, sechs Damen) sind nun alle ausgeschieden. Björn Otto mit deutschem Stabhochsprung-Rekord: 6,01 Meter

Aachen (dpa) - Stabhochspringer Björn Otto hat am Mittwochabend beim Meeting in Aachen mit 6,01 Metern einen deutschen Rekord erzielt. Als dritter deutscher Springer nach Tim Lobinger und Danny Ecker übersprang der 34 Jahre alte Olympia-Zweite von London die Sechs-Meter-Marke. Dies ist gleichzeitig Jahresweltbestleistung. Deutsche Basketballer schaffen EM-Qualifikation

Trier (dpa) - Die deutschen Basketballer haben sich vorzeitig für die Europameisterschaft 2013 qualifiziert. Das Team von Bundestrainer Svetislav Pesic gewann am Mittwochabend in Trier gegen Bulgarien mit 79:69 (41:32) und sicherte sich damit bereits zwei Spieltage vor dem Ende der Ausscheidungsrunde das Ticket nach Slowenien. Da Aserbaidschan zuvor Schweden mit 82:76 (40:39) besiegte, hat die auch nach sechs Spielen noch ungeschlagene deutsche Mannschaft sogar bereits Platz eins in der Gruppe B sicher.

Meister THW Kiel wieder in der Erfolgsspur: 36:30 bei Burgdorf

Hamburg (dpa) - Champions League-Sieger THW Kiel hat sich vier Tage nach der ersten Pflichtspielniederlage seit elf Monaten standesgemäß mit einem Sieg in der Handball-Bundesliga zurückgemeldet. Der deutsche Meister und Pokalsieger, der am vergangenen Wochenende das Finale der Club-Weltmeisterschaft in Doha mit 23:28 gegen Atletico Madrid verloren hatte, setzte sich am Mittwochabend in der Liga mit 36:30 (20:17) im Nordderby beim TSV Hannover-Burgdorf durch.

Schwimmerin Bruhn holt 13. deutsches Gold bei Paralympics

London (dpa) - Schwimmerin Kirsten Bruhn aus Neumünster hat die 13. paralympische Goldmedaille für das deutsche Team in London geholt. Die Norddeutsche gewann am Mittwoch nach 2004 und 2008 das dritte Mal in Serie über 100 Meter Brust. Zuvor hatten die Radfahrer Tobias Graf, Michael Teuber und Andrea Eskau Goldmedaillen gewonnen. Auch der frühere Formel-1-Pilot Alessandro Zanardi sicherte sich bei seiner Premiere mit dem Handbike eine Goldmedaille im Zeitfahren.

Erster Dopingfall bei Paralympics durch Brasilianer

London (dpa) - Am siebten Wettkampftag der Paralympics in London ist der erste Dopingfall bekanntgeworden. Wie das Internationale Paralympische Komitee (IPC) am Mittwoch mitteilte, wurde der brasilianische Gewichtheber Bruno Pinheiro Carra für neun Monate gesperrt. Carra war vor Beginn der 14. Behindertenspiele am 24. August positiv auf das Abführmittel Hydrochlorothiazide getestet worden, das zur Verschleierung von Dopingsubstanzen dienen kann. Er darf in der britischen Hauptstadt nicht mehr antreten.

Haas begründet Davis-Cup-Absage: Familie jetzt wichtiger

New York (dpa) - Tennisprofi Tommy Haas hat aus familiären Gründen für das Davis-Cup-Relegationsduell gegen Australien abgesagt. «Es ist so, dass ich in der Vergangenheit familiäre Angelegenheiten oft meiner Karriere und auch dem Davis Cup untergeordnet habe. Jetzt bin ich Familienvater und habe gegenüber meiner Familie eine gewisse Verantwortung», schrieb Haas am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite. Deutschland trifft vom 14. bis 16. September am Hamburger Rothenbaum in der Relegation auf Australien.

Vuelta: Contador holt nach Überraschungsangriff Rotes Trikot

Fuente Dé (dpa) - Mit einem Überraschungsangriff hat sich Alberto Contador das Rote Trikot des Spitzenreiters bei der 67. Spanien-Radrundfahrt geholt. Der aus einer Dopingsperre zurückgekehrte Madrilene entthronte seinen Landsmann Joaquin Rodriguez. Der Saxo-Bank-Kapitän gewann am Mittwoch die 17. Etappe nach 187 Kilometern in Fuente Dé und geht jetzt mit über zwei Minuten Vorsprung auf Rodriguez in die letzten vier Vuelta-Tage.

Michael Goldbrunner gewinnt Doppeltrap-Entscheidung

München (dpa) - Wurfscheibenschütze Michael Goldbrunner aus Geretsried hat am Mittwoch bei den deutschen Meisterschaften der Sportschützen in München den Titel in der Disziplin Doppeltrap gewonnen. Der 26 Jahre alte Flinten-Schütze stellte auf der Olympia-Schießanlage Garching-Hochbrück in einer hochklassigen Konkurrenz mit 146 Treffern seinen deutschen Rekord ein und siegte nach dem Finale mit 191 Scheiben.