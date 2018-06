London (dpa) - Die Radfahrer Tobias Graf und Michael Teuber haben bei den Paralympics in London die Goldmedaillen zehn und elf für das deutsche Team geholt.

Der 28 Jahre alte Graf triumphierte am Mittwoch im Zeitfahren bei den Straßenradwettbewerben in der Klasse C2 und gewann damit nach zwei Medaillen auf der Bahn sein drittes Edelmetall in der britischen Hauptstadt. Dem technischen Zeichner aus Baden-Württemberg fehlt nach einer Amputation das linke Bein.

Nur Minuten später dominierte Teuber auf der bekannten Formel-1-Strecke in Brands Hatch in der Klasse C1 - der 44-Jährige ist teilweise gelähmt. Nach den Paralympics soll für den Diplom-Kaufmann aus Bayern Schluss mit dem Leistungssport sein.