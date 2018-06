Moskau (AFP) Der russische Präsident Wladimir Putin will sich nun offenbar als Vogelbetreuer engagieren: Putin wolle mit einem Drachenflieger sibirische Kraniche auf dem Weg in ihre angestammten Winterquartiere führen, sagte sein Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Nach russischen Medienberichten will der Staatschef sich am Wochenende auf der Jamal-Halbinsel an einer Artenschutzaktion unter dem Namen "Flug der Hoffnung" beteiligen. Dabei sollen in Gefangenschaft geschlüpfte Kraniche von Drachenfliegern auf ihren traditionellen Routen zum Überwintern geführt werden.

