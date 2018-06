Singapur (SID) - Der indonesische Badminton-Verband hat das Frauen-Doppel Greysia Polii und Meiliana Jauhari, das bei den Olympischen Spielen in London ausgeschlossen worden war, für vier Monate gesperrt. Polii/Jauhari hatten in London gemeinsam mit dem chinesischen Paar Wang Xiaoli und Yu Yang sowie den südkoreanischen Paarungen Jung Kyung Eun/Kim Ha Na und Ha Jung Eun/Kim Min Jung für einen Skandal gesorgt. Alle vier Paarungen hatten in den abschließenden Gruppenspielen des Turniers versucht, ihre Spiele absichtlich zu verlieren, um leichtere Gegner zu erhalten. Dadurch kam es in der Wembley Arena zu abstrusen Szenen.

Diese Sanktion haben wir deswegen verhängt, weil sie die Regeln des Fair Play verletzt haben. Der Weltverband hat die Beiden für schuldig befunden", sagte der Generalsekretär des indonesischen Verbandes der lokalen Nachrichtenagentur Antara. Neben dem indonesischen Frauen-Duo waren in London auch beide südkoreanischen Doppel sowie die Spielerinnen aus China disqualifiziert worden. Die chinesische Weltmeisterin Yu Yang trat nach dem Eklat zurück.