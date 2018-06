Marikana (AFP) Kurz vor der Wiederaufnahme von Verhandlungen über den seit Wochen andauernden Streik in der südafrikanischen Platinmine Marikana haben am Mittwoch tausende Arbeiter an dem Bergwerk demonstriert. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer auf 3000. Die streikenden Arbeiter besetzten nach einem Protestmarsch die Zufahrtstraße zu einem Bergbauschacht. Die Polizei, die nach den Zusammenstößen mit 44 Toten im August ihre Präsenz an der Mine verstärkt hatte, stellte sechs gepanzerte Fahrzeuge zwischen den Demonstranten und dem Schacht auf. Zwei Hubschrauber überflogen das Gelände.

