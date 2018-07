New York (dpa) - Philipp Kohlschreiber ist bei den US Open als letzter deutscher Tennisprofi im Achtelfinale ausgeschieden. Der nicht für den Davis Cup nominierte Augsburger verlor bei dem Grand-Slam-Turnier in New York gegen den Serben Janko Tipsarevic 3:6, 6:7 (5:7), 2:6.

Kohlschreiber stand zum ersten Mal in Flushing Meadows in der Runde der besten 16. Davis-Cup-Teamchef Patrik Kühnen hatte zuvor den Verzicht auf Kohlschreiber für das Relegationsspiel gegen Australien vom 14. bis 16. September in Hamburg bekanntgegeben.