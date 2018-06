London (SID) - Rollstuhltennisspielerin Sabine Ellerbrock hat beim paralympischen Turnier in London das Finale verpasst. Die an Nummer vier gesetzte Bielefelderin unterlag der zwei Positionen höher eingestuften Aniek van Koot nach 1:23 Stunden mit 5:7, 2:6. "Ich bin schon enttäuscht über meine Leistung", sagte Ellerbrock: "Ich hätte gerne besser gespielt."

Im Spiel um Bronze trifft die 36-Jährige nun auf Jiske Griffioen (Nr. 3), die in einem niederländischen Duell gegen die Weltranglistenerste und topgesetzte Esther Vergeer 0:6, 3:6 verlor. Vergeer, die in London ihr viertes Einzelgold anpeilt, ist seit 2003 nunmehr in 469 Spielen ungeschlagen.