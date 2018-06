New York (AFP) Elf Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September drohen den betroffenen US-Fluggesellschaften Schadenersatzzahlungen in Milliardenhöhe. Die New Yorker Justiz ließ Klagen der Eigentümer des mit gekaperten Passagierflugzeugen zum Einsturz gebrachten World Trade Centers gegen American Airlines und United zu, wie am Mittwoch bekannt wurde. Die Firma World Trade Center Properties (WTCP) fordert von den Fluggesellschaften rund 2,8 Milliarden Dollar (2,2 Milliarden Euro).

