Charlotte (dpa) - Mit der Nominierung von Barack Obama für die Präsidentenwahl setzen die US-Demokraten ihren Parteitag in Charlotte in North Carolina fort. Die Abstimmung ist für 4.30 Uhr unserer Zeit geplant. Vorher soll der frühere Präsident Bill Clinton die offizielle Nominierungsrede halten. Obamas große Abschlussrede musste wegen schlechten Wetters in eine Halle verlegt werden - eigentlich war für den Auftritt ein Sportstadion geplant. Die Republikaner hatten letzte Woche Mitt Romney zum Herausforderer Obamas gekürt.

