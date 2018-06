Brüssel (AFP) In Belgien wird ein Steuerabkommen mit der Schweiz nach deutschem Vorbild erwogen. Er möge an der Idee, "dass die Betrüger zahlen würden, während sie heute nichts bezahlen", sagte Außenminister Didier Reynders am Donnerstag im belgischen Rundfunk RTBF. Reynders schätzte das Vermögen belgischer Bürger auf Schweizer Konten auf zwischen 30 und 40 Milliarden Euro. Bei einer Steuer von über 30 Prozent könnte der belgische Fiskus rund zehn Milliarden Euro einstreichen, rechnete der Ex-Finanzminister vor.

