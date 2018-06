Berlin (AFP) In Deutschland sind am Donnerstag erneut zahlreiche Vertreter von Musikclubs und Partyveranstaltern gegen das umstrittene neue GEMA-Tarifsystem auf die Straße gegangen. Den Anfang machte am Nachmittag ein Berliner Aktionsbündnis mit einer Kundgebung vor einer Bezirksdirektion des Musikrechteverwerters, wie die Organisatoren der Initiative "FAIRplay" am Nachmittag auf ihre Facebook-Seite mitteilten. Später sollten Demonstrationen in Hamburg, München, Stuttgart, Frankfurt und fünf weiteren Städten folgen.

