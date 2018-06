Berlin (AFP) Die Europäische Zentralbank (EZB) will erneut Staatsanleihen von Krisenländern der Euro-Zone aufkaufen. Die EZB werde Anleihen in unbegrenztem Volumen und mit einer Laufzeit von "zwischen einem und drei Jahren" aufkaufen, sagte EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag in Frankfurt am Main. Der Aufkauf der Staatsanleihen erfolge unter strengen Bedingungen, fügte er hinzu.

