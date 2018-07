Frankfurt/Main (AFP) Europas Börsen haben am Donnerstag mit einem Kursfeuerwerk auf das neue Programm der Europäischen Zentralbank zum Aufkauf der Staatsanleihen von Euro-Krisenländern reagiert. An der Deutschen Börsen in Frankfurt am Main schloss der Deutsche Aktienindex (DAX) mit einem Plus von 2,91 Prozent gegenüber dem Vortag bei 7167,33 Punkten. Noch stärker stiegen die Kurse an den Börsen in den Krisenländern Italien und Spanien. In Madrid lagen die Kurse 4,91 Prozent über Vortagesschluss, in Mailand 4,31 Prozent.

