Potsdam (AFP) Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich optimistisch zur Zukunft des Euro geäußert. "Der Euro ist und bleibt eine stabile Währung, die nicht auseinanderbrechen wird", sagte Schäuble in einer Rede am Donnerstagabend bei der Verleihung des M100-Medienpreises an den Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, in Potsdam.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.