Düsseldorf (dpa) - In mindestens jedem zweiten EU-Staat droht 2012 ein Rückgang der Reallöhne. Das geht aus dem in Düsseldorf vorgelegten europäischen Tarifbericht der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor. Beschäftigte in 16 der 27-EU-Staaten seien betroffen. Besonders drastisch sei die Entwicklung in Südeuropa. In Deutschland dürften die Beschäftigten dagegen 2012 auf ein kleines Plus bis zu 0,5 Prozent hoffen. Für ihre Berechnungen legten die Wissenschaftler die Bruttolöhne nach Abzug der Preissteigerung zugrunde.

